İSKİ açıkladı: 7 Mart İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 7 Mart İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
7 Mart GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Mart 2026 tarihli baraj doluluk oranlarını açıkladı. İstanbulluların merakla beklediği güncel verilere göre megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 45,74 olarak ölçüldü.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
- Ömerli Barajı: %64.23
- Darlık Barajı: %62,55
- Elmalı Barajı: %89,12
- Terkos Barajı: %29,13
- Alibey Barajı: %36.6
- Büyükçekmece Barajı: %35,22
- Sazlıdere Barajı: %29,38
- Istrancalar Barajı: %42.08
- Kazandere Barajı: %57,55
- Pabuçdere Barajı: %31,39