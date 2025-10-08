İSKİ açıkladı: 8 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye devam ediyor. Peki, 8 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
8 EKİM 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 8 Ekim 2025 Çarşamba itibarıyla barajlardaki su seviyesi yüzde 26,4 olarak ölçüldü.
İSKİ'nin verilerine göre 8 Ekim itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
Ömerli Barajı %16,84
Darlık Barajı %41,24
Elmalı Barajı %50,16
Terkos Barajı %32,8
Alibey Barajı %15,6
Büyükçekmece Barajı %31,35
Sazlıdere Barajı %29,38