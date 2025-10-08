İSKİ açıkladı: 8 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye devam ediyor. Peki, 8 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

8 EKİM 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 8 Ekim 2025 Çarşamba itibarıyla barajlardaki su seviyesi yüzde 26,4 olarak ölçüldü.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin verilerine göre 8 Ekim itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

Ömerli Barajı %16,84

Darlık Barajı %41,24

Elmalı Barajı %50,16

Terkos Barajı %32,8

Alibey Barajı %15,6

Büyükçekmece Barajı %31,35

Sazlıdere Barajı %29,38