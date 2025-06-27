İSKİ'den 4 ilçe için 'içme suyu' açıklaması!

İSKİ, bazı basın yayın ve sosyal medya organlarında Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde içme suyuna tehlikeli madde karıştığı iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.





Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



“Bazı basın yayın ve sosyal medya mecralarında Anadolu Yakası’ndaki Kartal, Pendik, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinde içme suyuna tehlikeli madde karıştığı iddiaları yer almıştır. Bu iddialar tamamen gerçek dışıdır. İstanbul’un içme ve kullanma suyunun yüzde 99’u yüzeysel su kaynaklarından karşılanmaktadır. Her su kaynağının tadı ve kokusu aynı olmayıp, içerdiği mineral yapısına ve mevsimsel geçişlere bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir.



Tat ve koku şikâyetleri, bazı bölgelerin farklı kaynaklardan beslenmesi ve havaların ani ısınması ile birlikte yaşanan, doğal ve geçici bir durum olup gerekli analiz, kontrol ve deşarj işlemleri yapılarak su kalitesi izlenmektedir. Yapılan kontrol ve laboratuvar analizleri neticesinde halk sağlığını etkileyecek herhangi bir olumsuz duruma rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”