İSKİ'den iddialara yanıt: Yılda yaklaşık 75 milyon fatura oluşturulmaktadır

İSKİ, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, idarenin su sayaçlarını 30 günlük yasal süre dışında okuduğu ve bu nedenle abonelerin yüksek su faturası ödemek zorunda kaldığı yönünde iddialar yer aldığı belirtilerek bir açıklama yaptı.

"TÜM SAYAÇLAR AYLIK PERİYOTLAR HALİNDE YERİNDE OKUNMAKTA..."

Öncelikle belirtmek isteriz ki, İSKİ olarak tüm sayaçlar aylık periyotlar halinde yerinde okunmakta, ölçümler, doğru çalışan sayaçlardan alınan endekse göre yapılmakta ve faturalar anında düzenlenmektedir. Bu kapsamda İdaremiz tarafından yılda yaklaşık 75 milyon fatura oluşturulmaktadır.

Faturalarda kademe aralığı; tahakkuk dönemindeki toplam tüketimi gün sayısına bölünerek hesaplanmaktadır. Konut tarifelerinde yer alan su tüketimi günlük bazda ücretlendirilmesi faturalara şu şekilde yansımaktadır:

0,50 metreküpün altında kalan kısmı 1. kademe konut tarifesi, 0,51 ile 1 metreküp aralığında kalan kısmı 2. kademe konut tarifesi, 1 metreküp tüketimin üstünde kalan kısmı ise 3. kademe konut tarifesi,

"OKUMA SÜRESİNİN UZAMASI VEYA KISALMASI, ABONELERİMİZİN ÖDEYECEĞİ TUTARI DEĞİŞTİRMEMEKTE..."

Bu nedenle okuma süresinin uzaması veya kısalması, abonelerimizin ödeyeceği tutarı değiştirmemekte, herhangi bir mağduriyete de sebep olmamaktadır.

Abonelerimize tahakkuk edilen aylık faturalarda konut başına; 0-15 metreküp aralığı tüketim 1. kademe, 16-30 metreküp aralığı 2. kademe, 31 metreküp ve üzeri 3. kademe birim fiyatı üzerinden hesaplanmaktadır.

Bununla birlikte, İnsani Su Hakkı kapsamında İstanbul'daki tüm konutlara her ay 3 metreküp su ücretsiz sunulmaktadır. İnsani Su Hakkı uygulaması ile 1 metreküp suyun bedeli konut abonelerimize 44,15 TL olarak yansımaktadır.

Basında yer alan ve yüksek geldiği iddia edilen fatura görseli incelenmiştir. Bahse konu aboneliğin su sayacı, periyodik muayene süresi dolduğundan İdaremiz tarafından ücretsiz olarak değiştirilmiş ve yerine yeni bir sayaç takılmıştır. Haberlere yansıyan fatura görseline ait aboneliğin bu güne kadar bütün faturaları aylık periyodlar (30 gün) halinde okunarak tahakkukları yapılmıştır. Ancak sayaç değişimi sebebi ile son dönem okuması normal sürenin dışında gerçekleşmiştir. Söz konusu faturadaki 45 metreküplük tüketimin 29 metreküplük kısmı konut 1. kademe tarifesinden 16 metreküplük kısmı ise konut 2. kademe konut tarifesinden hesaplanmıştır.

"İSKİ, TÜM İŞLEMLERİNİ MEVZUATA UYGUN ŞEKİLDE YÜRÜTMEKTE..."

Ayrıca abonemize su tarifesinde yüzde 50 engelli indirimi uygulanmıştır. Bununla birlikte aylık 3 metreküp olan insani su hakkı uygulaması bu faturada 5,5 metreküp olarak ücretsiz verilmiştir. Görüldüğü üzere aboneye tahakkuk edilen faturada, gün sayısının uzaması nedeni ile yüksek kademeden hesaplama yapılmamış, dolayısı ile de bu konuda abonemiz herhangi bir şekilde mağdur edilmemiştir. İSKİ, tüm işlemlerini mevzuata uygun şekilde yürütmekte olup, faaliyetleri Mülkiye Müfettişleri ve Sayıştay Başkanlığı tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. Yapılan denetimlerde, fatura hesaplamalarının yasalara uygun olduğu teyit edilmiştir."