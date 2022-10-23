İSKİ katı atıkların tuvalete atılmaması için uyardı: 'Tıkanmalara, koku problemlerine ve taşmalara sebep oluyor'

23 Ekim 2022 Pazar, 15:49

İSKİ, atık su artıma tesislerine zarar veren ve zaman, enerji ve ekonomik kayıplara sebep olan katı atıkların tuvalet giderlerine atılmasına ilişkin dün yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, katı atıkların, evlerin atık su hatlarında tıkanmalara, koku problemlerine, taşmalara ve sağlık açısından olumsuz durumların yaşanmasına sebep olduğu belirtildi. İSKİ’nin açıklaması şöyle:

“ATIK SU HATLARINA ATILAN KATI ATIKLAR SU HATLARINI TIKIYOR

Atık su hatlarına atılan çocuk bezi, kulak temizleme çubuğu, ıslak mendil gibi katı maddeler, hem atık su hatlarını tıkıyor hem de atık su arıtma tesislerine zarar veriyor.

SAĞLIK AÇISINDAN OLUMSUZ DURUMLARA SEBEP OLUYOR

İstanbul’da 18 bin kilometre atık su ağı ve 90 atık su arıtma tesisi ile hizmet veren İSKİ, 7 gün 24 saat esasına göre bu tesisleri işletiyor. Atık su hatlarının periyodik olarak yapılan temizlikleri esnasında çıkartılan katı maddeler görenleri şaşkınlığa düşürüyor. Çocuk bezi, kulak temizleme çubuğu, tuvalet kağıdı, ıslak mendil, hijyenik pet, bez gibi maddeler tuvaletlere atılıyor. Bu maddeler kanalizasyon sisteminde çözülemediği için gerek İSKİ’nin gerekse evlerin atık su hatlarında tıkanmalara, koku problemlerine, taşmalara ve sağlık açısından olumsuz durumların yaşanmasına sebep olabiliyor. Katı maddelerin tuvalet giderlerine değil çöp kutularına atılması gerekiyor.

ARITMA TESİSLERİNE DE ZARAR VERİYOR

Ayrıca bu katı atıklar, atık su arıtma tesislerinde ciddi sorunlar oluşturuyor. Tesislerde ızgaralarda, pompalarda ve difizörlerde problemlere sebep oluyor. Pompaları çalışamaz hale getirebiliyor. İSKİ’nin atık su hatlarında ya da arıtma tesislerinde, bu atıklar sebebiyle gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar zaman, enerji ve ekonomik kayıplara sebep oluyor.

KATI ATIKLAR KANALİZASYONA ATILMAMALI

Atık su altyapısının daha sağlıklı işleyebilmesi için abonelerimiz, katı atıklarını kanalizasyona atmamalı.”