İSKİ uyardı: Büyükçekmece'nin 6 mahallesinde su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Büyükçekmece ilçesinde planlanan altyapı çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

Fatih Mahallesi’ndeki isale hattında gerçekleştirilecek bağlantı ve montaj işlemleri kapsamında 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü sabah 09.00’dan gece yarısı 24.00’e kadar altı mahallede su verilemeyecek.

Kesintiden etkilenecek mahalleler:

– 19 Mayıs Mahallesi

– Dizdariye Mahallesi

– Fatih Mahallesi

– Cumhuriyet Mahallesi

– Pınartepe Mahallesi

– Atatürk Mahallesi

İSKİ, çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun yeniden verileceğini belirterek, vatandaşlardan kesinti süresince tedbirli olmalarını istedi.

İSKİ Kurumsal İletişim Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çalışmaların bölgedeki içme suyu iletim sisteminin daha sağlıklı işlemesi amacıyla gerçekleştirildiği ve kamuoyunun anlayışına sığınıldığı ifade edildi.