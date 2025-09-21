İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ile 2025-2026 eğitim öğretim döneminde de hem okulunu okumak hem de çalışmak isteyen öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki, İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, şartları neler? İŞKUR Gençlik Programı ücreti ne kadar?

KYK YURT TİME PROJESİ NEDİR?

KYK Yurt-Time Spor Projesi, yurtlarda barınan öğrencilerin ek ekonomik gelir elde etmesi, günlük spor alışkanlığı kazanması, yurt işleyişine katkı sunması ve kamuyu tanıması amacıyla geliştirildi.

Proje kapsamında gençler idare asistanlığı, çamaşırhane sorumluluğu, kütüphane sorumluluğu, yemekhane sorumluluğu gibi ağır iş gerektirmeyen görevlerde yer alacak.

Projeyle haftalık en fazla kırk saat görev alarak harçlıklarını çıkaran ve yurt işleyişine katkı sunan gençler, kamuda staj niteliğinde görev alarak iş hayatına ilk adımı yurdun güvenli ortamında atmış olacak. Her gün beş dakikalık spor egzersizinin ardından göreve başlayan gençler, aynı zamanda sporu hayatlarının bir parçası haline getirmiş olacak.

Bugüne kadar Yurt Time Spor projesine katılan yirmi yedi bin genç üzerinde yapılan saha araştırmalarında gençler, projenin kendilerine günlük spor yapma alışkanlığı, kamuda görev alma tecrübesi, sosyal çevre ve sorumluluk bilinci kazandırdığını, bütçelerini yönetme konusunda katkıda bulunduğunu ifade ederek projeden memnuniyetlerini ifade ediyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

İŞKUR Gençlik Programı'na başvuru süreci, yeni eğitim öğretim döneminde İŞKUR ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından duyurulacak.

İŞKUR Gençlik Programının, üniversite kayıtlarının da tamamlanmasıyla birlikte Ekim ayında başlayacağı öngörülüyor.