İslami örgütleri kontrolüne almaya çalışan Hizbuttahrir, IŞİD operasyonlarını hedef aldı: Operasyonlar İslami camiaları hedef alıyormuş!

Gazze gündemiyle İslami/gerici örgütleri kontrolüne almayı amaçlayan Hizbuttahrir, son dönemlerdeki IŞİD operasyonlarını hedef aldı. Hizbutahrir’in Türkiye propaganda yayını Köklü Değişim Dergisi’nde operasyonların “İslami camiayı hedef aldığı” ileri sürüldü.

IŞİD’E ‘İSLAMİ KİMLİK’ KALKANI

Bu kapsamda son dönemde Selefi/cihatcı terör örgütü IŞİD’e yönelik gerçekleştirilen operasyonlar çerçevesinde; IŞİD üyeliği şüphesiyle gözaltına alınan burkalı bir kadının ters kelepçeyle emniyete götürülmesine ilişkin görüntüler gerici örgütlerce hedefe konmuştu. Örgütler, söz konusu görüntülerin IŞİD’le mücadele değil, “İslami kimlikle” mücadele olduğunu iddia etmişti.

GÖZALTILARLA MÜSLÜMANLAR AŞAĞILANIYORMUŞ!

Bu kapsamda Yargıtay’ca terör örgütü sayılan Filistin merkezli Hizbuttahrir de görüntüleri hedef aldı. Örgütün Türkiye propaganda yayını Köklü Değişim Dergisi’nin medya sitesinden görüntülere ilişkin önceki gün bir haber yayımlandı. “DEAŞ operasyonları yine islami camiaları hedef alıyor” başlıklı haberde; “Ali Yerlikaya (İçişleri Bakanı), sosyal medya hesabından, ‘21 ilde bu sabah eş zamanlı olarak Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 357 DEAŞ şüphelisini yakaladık’ ifadelerini kullanarak yakalananların ‘şüpheli’ olduğunu söylese de emrindeki emniyet mensuplarına talimat verilmişçesine gözaltılarda Müslümanları tahkir (aşağılama) ettiklerine şahit olunuyor. Yüzlerce şüpheli yakalandı haberleriyle geniş bir yelpazede İslami camia hedef alınarak bir gözaltı kampanyası başlatılıyor” denildi.