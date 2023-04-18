İsmail Çataklı'nın acı günü

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın 80 yaşındaki annesi Gülsün Çataklı yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.04.2023 - 13:32
İsmail Çataklı'nın acı günü
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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın annesi Gülsün Çataklı, yaşlılığa bağlı hastalıklar sebebiyle dün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.

80  yaşında hayata veda eden Gülsün Çataklı, Çankırı'da tedavi görüyordu.

Çataklı'nın cenazesi, bugün Yapraklı ilçesine bağlı Yukarıöz köyünde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.


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