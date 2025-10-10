İsmail Küçükkaya, işten çıkarıldığını ilk Rasim Ozan Kütahyalı'dan öğrendi: 'Galiba ilk kez benden duydu çünkü...'

tv100 yönetimi, hafta içi sabah kuşağında yayınlanan “Yenigün” ve “Para Manşet” programlarını ani bir kararla yayından kaldırdı.

Kararın hemen ardından, bu iki programın sunucuları İsmail Küçükkaya ve Ebru Baki ile de yolların ayrıldığı açıklandı.

Söz konusu gelişme, sabah kuşağının en çok izlenen programlarından ikisinin aynı anda sonlandırılması nedeniyle medya dünyasında geniş yankı uyandırdı.

KÜÇÜKKAYA, KOVULDUĞUNU CANLI YAYIN ÖNCESİ RASİM OZAN’DAN DUYDU

Lider Haber ekranlarında program yapan iktidara yakın isim Rasim Ozan Kütahyalı, yaptığı açıklamada olayın arka planına dair detaylar paylaştı.

Kütahyalı, canlı yayını öncesinde bir dostundan “İsmail Küçükkaya ile tv100’ün yolları ayrılmış” bilgisini aldığını ve bu haberi teyit etmek için Küçükkaya’yı bizzat aradığını söyledi.

Kütahyalı, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Tv100’ün İsmail Küçükkaya ile ayrılığını ilk kez medyada ben söyledim bu videoda… Saat 15.53 gibi ayrılığı öğrendim ve Küçükkaya’yı aradım. İsmail galiba ilk kez benden duydu çünkü şaşkınlıkla karşıladı, teyit etmedi. 'Ben arayacağım seni abi' dedi.."

SADECE BİR HAFTA ÖNCE YENİ SEZONA “MERHABA” DEMİŞTİ

Halk TV’den ayrılıp 29 Eylül’de tv100 ekranlarına transfer olan İsmail Küçükkaya, yeni yayın dönemine sadece bir hafta önce başlamıştı.

Kısa süre içinde gelen bu ayrılık, kanalın yayın politikasında sert bir değişim yaşandığı yorumlarını beraberinde getirdi.

Ekonomi yayınlarıyla tanınan Ebru Baki de aynı karardan etkilendi. Kasım 2024’te Sözcü TV’den tv100’e transfer olan Baki’nin sunduğu “Para Manşet” programı da aynı gün yayından kaldırıldı.

REYTİNG VE “İMAMOĞLU MEKTUBU” KRİZİ İDDİASI

tv100 kulislerinde konuşulanlara göre, ayrılık kararının arkasında iki neden bulunuyor.

Birincisi, Küçükkaya’nın programının beklenen reytinge ulaşamaması, ikincisi ise son günlerde yaşanan “Ekrem İmamoğlu mektubu” krizi.

Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay’ın konuk olduğu son yayında, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gönderdiği mektup okunmuş, Küçükkaya da mektubun fotoğrafını sosyal medyada paylaşmıştı.

Bu olayın kanal yönetiminde rahatsızlık yarattığı ve ayrılık kararını hızlandırdığı iddia ediliyor.