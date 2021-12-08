İSPARK'ın zararı açıklandı

08 Aralık 2021 Çarşamba, 10:56

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret Anonim Şirketi (İSPARK), Sayıştay'a verdiği mali tabloya göre 2020'de 41 milyon 351 bin 130 lira zarar etti.

Sayıştay'ın 2020 yılına ait raporunda, İSPARK’ın mali tablosu ve denetim bulgularına yer verildi.

Mali tabloda, İSPARK'ın gelirlerini oluşturan net yurt içi satışları 334 milyon 488 bin 988 lira, faaliyet alacakları 2 milyon 795 bin lira, şüpheli ticari alacaklar 2 milyon 414 bin lira, faaliyet borçları 35 milyon 803 bin lira, dönem net zararı ise 41 milyon 351 bin 130 lira olarak açıklandı.