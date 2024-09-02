Isparta'da traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti
Isparta'nın Gönen ilçesinde seyir halindeki traktörden düşen 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Baladız köyünde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen seyir halindeki traktörden düşen 10 yaşındaki Utku Özdemir, tekerin altında kalarak yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Özdemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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