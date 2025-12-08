İsrail Meclisi'nde tartışmalı idam tasarısı: Bakan 'yağlı urgan' rozeti taktı!

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve lideri olduğu Yahudi Gücü Partisi milletvekilleri, Filistinli tutuklulara idam cezası öngören yasa tasarısının görüşüleceği İsrail Meclisindeki oturuma "yağlı urgan" rozetiyle katıldı.
Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Ulusal Güvenlik Komitesindeki oturuma partisinin milletvekilleriyle yakalarına taktıkları sarı bir yağlı urgan rozetiyle katıldıklarını duyurdu.
PARTİSİNİN İDAM 'ISRARININ' GÖSTERGESİYMİŞ
Yakasında rozetle fotoğrafını paylaşan Ben-Gvir, bunun, Filistinli tutuklulara idam cezası getiren yasanın çıkarılması konusunda partisinin ısrarının bir göstergesi olduğunu savundu.
Tartışmalı yasa tasarısı, bir İsrailliyi "milliyetçi saiklerle" öldüren Filistinlilere ölüm cezası verilmesini içeriyor.
Ancak söz konusu tasarı, yasalaşması halinde idam cezası Filistinliyi öldüren İsrailliler için geçerli olmayacak.