'İşsiz sayısı 37 ilin nüfusunu geçti'

Yayınlanma: 15.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.06.2024 - 04:00

Taşcıer, işsizlik verilerine ilişkin hazırladığı çalışmayı Cumhuriyet ile paylaştı. Taşcıer’in çalışmasında şu tespitlere yer verildi:

Atıl işgücü 10 milyon üzeri: Bugün çalışma çağında 67 milyondan fazla yurttaşımız var. Bugün 10 milyon 712 bin kişiye ulaşan atıl işgücü, İstanbul’dan sonra nüfusu en kalabalık toplumsal tabakayı oluşturuyor.

Almanya’nın 4 katı: Bizi kıskanan Almanya’nın 2 milyon 723 bin civarında olan geniş tanımlı işsizliğini 4 kat solladık.

Ödenek başvurusu: Şahsım iktidarında 2018’den bugüne 60 yaş üstü toplam 44 bin 789 yurttaşımız işsizlik ödeneğine başvurmuş. 2018’de yalnızca 1165 olan başvuru sayısı 2024’te bu sayı yılın henüz ilk dört ayında bir önceki yılın yüzde 45’ine ulaşarak 3 bin 268 olmuş.

İstihdam nasıl artıyor?: 2023’ün ilk çeyreğinde istihdam edilen kişi sayısı 30 milyon 856 bindi. 2024’ün aynı döneminde 32 milyonu geçti. Aynı dönemde ücretsiz aile işçisi olarak istihdama katılan kişi sayısı da yüzde 5 artarak 2 milyon 323 bine yükseldi. İşsizlik rakamlarını düşüren her 14 kişiden 1’i aslında hane içinde sigortasız çalışanlardan oluşuyor.

Yüzde 25 kayıt dışı çalışma: 2024’ün ilk çeyreğinde açıklanan 32 milyon 13 bin kişilik istihdamın yüzde 25’i kayıt dışı çalışanlar. Kayıtsız çalışan sayısı 2024’ün ilk dört ayında 8 milyonun üzerine çıktı.

5 kadından 3’ü işsiz: Çalışma çağındaki erkek nüfus 33 milyon 339 bin 609. Kadın nüfus 33 milyon 721 bin 135. 23 milyondan fazla kadın atıl işgücü yani her 5 kadından 3’ü istihdamda yok. İstihdamdaki kadınların yüzde 30’u kayıt dışı çalışıyor.

