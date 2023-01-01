İstanbul 2023'e sisle uyandı

İstanbul 2023'e sisle uyandı. Yeni yılın ilk sabahında İstanbul Boğazı'nda sis etkili oldu.

İHA
01 Ocak 2023 Pazar, 09:42
İstanbul 2023'e sisle uyandı
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İstanbul'da yeni yılın ilk sabahında sis etkili oldu. İstanbul Boğazı ve çevresinde oluşan sis, denizde görüş mesafesini düşürdü. Yoğun sis nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

İstanbul Şehirhatları ise Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Rumeli Kavağı-Eminönü, Beykoz-Sarıyer, Çubuklu-İstinye, Anadolu Kavağı-Üsküdar seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.


Sis yoğun sis İstanbul

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