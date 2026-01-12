İstanbul'da birçok ilçe kar yağışlı bir güne uyandı. Peki, İstanbul'a kaç gün kar yağacak? İstanbul kaç gün karlı olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul hava durumu
İSTANBUL KAÇ GÜN KARLI OLACAK?
Meteoroloji'ye göre İstanbul'a sadece 12 Ocak bugün kar yağacak. 13 Ocak yarın ise çok bulutlu hava hakim olacak.
5 GÜNLÜK İSTANBUL HAVA DURUMU
Pazartesi Kar Yağışlı 2°C 3°C
Salı Çok Bulutlu -1°C 5°C
Çarşamba Yağmurlu 4°C 9°C
Perşembe Parçalı Bulutlu 7°C 11°C
Cuma Parçalı Bulutlu 5°C 12°C