İstanbul'da birçok ilçe kar yağışlı bir güne uyandı. Peki, İstanbul'a kaç gün kar yağacak? İstanbul kaç gün karlı olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul hava durumu

İSTANBUL KA Ç GÜN KARLI OLACAK?

Meteoroloji'ye göre İstanbul'a sadece 12 Ocak bugün kar yağacak. 13 Ocak yarın ise çok bulutlu hava hakim olacak.

5 GÜNLÜK İSTANBUL HAVA DURUMU

Pazartesi Kar Yağışlı 2°C 3°C

Salı Çok Bulutlu -1°C 5°C

Çarşamba Yağmurlu 4°C 9°C

Perşembe Parçalı Bulutlu 7°C 11°C

Cuma Parçalı Bulutlu 5°C 12°C