İstanbul'a kaç gün kar yağacak? İstanbul kaç gün karlı olacak?

12.01.2026 11:35:00
Haber Merkezi
MGM, İstanbul için 5 günlük hava durumunu paylaştı. Hangi günlerde kar yağacak, hangi günlerde yağmur ve ya hava durumu bulutlu olacak belli oldu. Peki, İstanbul'a kaç gün kar yağacak? İstanbul kaç gün karlı olacak?

İstanbul'da birçok ilçe kar yağışlı bir güne uyandı. Peki, İstanbul'a kaç gün kar yağacak? İstanbul kaç gün karlı olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul hava durumu

 

İSTANBUL KAÇ GÜN KARLI OLACAK?

Meteoroloji'ye göre İstanbul'a sadece 12 Ocak bugün kar yağacak. 13 Ocak yarın ise çok bulutlu hava hakim olacak.

 

5 GÜNLÜK İSTANBUL HAVA DURUMU

Pazartesi Kar Yağışlı 2°C 3°C

 

Salı Çok Bulutlu -1°C 5°C

 

Çarşamba Yağmurlu 4°C 9°C

 

Perşembe Parçalı Bulutlu 7°C 11°C

 

Cuma Parçalı Bulutlu 5°C 12°C

