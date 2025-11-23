Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Türkiye'nin birçok ilinde sıcaklık değerleri mevsim normallerinin çok üzerinde. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Havalar ne zaman soğuyacak?

BUG ÜN KAR YA ĞDI MI, NEREYE, NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahmin haritasına göre özellikle İç Anadolu’nun yüksek kesimleri, Doğu Anadolu’nun büyük bölümü ve Karadeniz’in iç kesimlerinde zaman zaman karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Pazar Sağanak Yağışlı 15°C 20°C

Pazartesi Sağanak Yağışlı 12°C 17°C

Salı Parçalı Bulutlu 11°C 16°C

Çarşamba Parçalı Bulutlu 13°C 20°C

Perşembe Parçalı Bulutlu 14°C 19°C

ANKARA HAVA DURUMU

Pazar Puslu 8°C 21°C

Pazartesi Sağanak Yağışlı 7°C 13°C

Salı Parçalı Bulutlu 3°C 14°C

Çarşamba Parçalı Bulutlu 2°C 14°C

Perşembe Az Bulutlu 2°C 16°C

İZMİR HAVA DURUMU

Pazar Sağanak Yağışlı 17°C 23°C

Pazartesi Parçalı Bulutlu 13°C 21°C

Salı Parçalı Bulutlu 11°C 20°C

Çarşamba Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 12°C 21°C

Perşembe Parçalı Bulutlu 14°C 23°C