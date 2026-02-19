İstanbul barajlarında 'can suyu' etkisi: Doluluk oranı yüzde 41'i aştı!

Uzun süredir kuraklık riskiyle karşı karşıya olan İstanbul'un su rezervleri, Şubat ayı itibarıyla nefes almaya başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) 19 Şubat 2026 tarihli güncel verilerine göre, barajlardaki genel doluluk oranı dün yüzde 40,48 iken bugün itibarıyla yüzde 41,58 seviyesine ulaştı.

YAĞIŞLAR REZERVLERİ HAREKETLENDİRDİ

Şubat ayının başında yüzde 34,2 seviyelerinde seyreden doluluk oranları, son 14 günde düzenli kış yağışları ve eriyen kar sularının havzalara ulaşmasıyla birlikte kayda değer bir ivme kazandı. Uzmanlar, bu artışın olumlu bir sinyal olduğunu belirtse de, yaz aylarında su sıkıntısı yaşanmaması için mevcut seviyenin hâlâ tam güvenlik sınırı altında kaldığına dikkat çekiyor.

BARAJ BARAJ GÜNCEL DURUM

İstanbul'un farklı noktalarındaki barajlarda doluluk oranları büyük değişkenlik gösteriyor. Elmalı Barajı yüzde 90'ı aşan doluluğuyla dikkat çekerken, kentin ana su kaynaklarından Terkos ve Sazlıdere barajları hâlâ yüzde 26 seviyelerinde kalarak kritik eşiği aşamadı.

19 Şubat 2026 İSKİ Baraj Doluluk Verileri:

Elmalı Barajı: %90,54

Istrancalar Barajı: %79,86

Darlık Barajı: %59,01

Ömerli Barajı: %57,27

Kazandere Barajı: %48,57

Alibey Barajı: %35,22

Büyükçekmece Barajı: %30,52

Pabuçdere Barajı: %27,67

Terkos Barajı: %26,51

Sazlıdere Barajı: %26,01

KURAKLIK RİSKİ GEÇTİ Mİ?

Uzmanlar, yağışların süresi ve şiddetinin uzun vadeli su güvenliği için belirleyici olduğunu vurguluyor. İklim değişikliğine bağlı düzensiz yağış rejiminin risk yaratmaya devam ettiğini belirten yetkililer, kısa süreli artışların rehavete yol açmaması gerektiğini ve su tasarrufu politikalarının önemini koruduğunu ifade ediyor.