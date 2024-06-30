İstanbul Barosu'nda ön seçimler başladı: Seçimlerde 'adaylık' tartışması

Yayınlanma: 30.06.2024 - 15:19

Güncelleme: 30.06.2024 - 15:51

Üye sayısı 65 bin olan ve dünyanın en büyük barolarından biri olarak bilinen İstanbul Barosu’nda başkanlık seçimleri yaklaşırken, gruplar da adaylarını belirlemeye başladı. Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nda yapılan ön seçimde, halen İstanbul Barosu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten avukat Ali Gürbüz oyların büyük çoğunluğunu aldığını ve grubu başkan aday olduğunu belirtti.

Öte yandan mevcut baro başkanı Avukat Filiz Saraç söz konusu duruma itiraz edip aday adayı olduğunu duyurdu.

Filiz Saraç'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

"Kurucularından ve halihazırda Gruptan seçilen İstanbul Baro Başkanı olduğum Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun yeni dönemde de İstanbul Barosu Başkanı olmak üzere aday adayı olduğumu değerli meslektaşlarımla paylaşıyorum.

Grubumuzda sürecin ilkelerimizle bağdaşmayan şekilde sürdürülmeye çalışılması karşısında çok sayıda grup üyemizin haklı itirazları olmuştur. Tarafımca da haklı bulunan itirazlar, başta oy kullandırılmayan çoğunluğunu genç meslektaşlarımızın oluşturduğu kesin ve yeni üyelere 'tecrübe ile gençliği buluşturacağız' söylemi ile çıktığımız yolda oy kullandırılmamasını görmezden gelinmesini kabul etmem mümkün olmadığından, bu şartlarda yapılan bir önseçimin meşru olmayacağını genel kurul üyelerimize de bildirdim.

Nitekim temsil görevim nedeni ile dün Ankara’da Baro Başkanları toplantısında olduğum saatlerde ve dün yapılmaya çalışılan grup üyelerinin büyük bölümünün icabet etmemesi nedeniyle katılım sayısı ve sonuçları dahi açıklanamayan bir önseçimin grup çoğunluğu nezdinde geçerliliği yoktur. Grubumuzun 64.000 avukata hitap eden ve geleceğe taşıyacak, ilkelerimize uygun seçim için çalışmalarımız sürmektedir.

İstanbul Barosu Başkanlık Seçimi, Ekim 2024'te gerçekleştirilecek. İstanbul Barosu Başkanı, Haliç Kongre Merkezinde yapılacak seçimle ve yaklaşık 65 bin avukatın oyları ile belirlenecek.