İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı: Vapur seferleri de iptal edildi!

17.03.2026 08:29:00
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Şehir Hatları, kentteki elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Boğaz'daki gemi trafiğinin saat 04.53’ten itibaren çift yönlü kapandığı belirtildi.

Kentin kuzey kesimlerinde sisin etkili olduğu görüldü.

VAPUR SEFERLERİ İÇİN İPTAL KARARI!

Öte yandan Şehir Hatları'nın yaptığı duyuruya göre; Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Sarıyer-Beykoz, Anadolu Kavağı-Üsküdar, saat 07.20 Rumeli Kavağı-Eminönü ve saat 07.05 Sarıyer-Eminönü hatlarında ikinci bir duyuruya kadar sefer yapılmayacak.

Çanakkale Boğazı'nda sis: Gemi trafiği durduruldu! Yoğun sis nedeniyle Çanakkale Boğazı’nda transit gemi geçişleri çift yönlü olarak geçici süreyle durduruldu. Görüş mesafesinin düşmesi üzerine alınan önlemin, sisin etkisini kaybetmesinin ardından kaldırılacağı bildirildi.
İstanbul'da 'sis' esareti: Trafikte zor anlar... Görüş mesafesi düştü! İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Bazı ilçelerde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sis havadan da görüntülendi.
Çanakkale Boğazı çift yönlü trafiğe açıldı Çanakkale Boğazı, gece saatlerinde yoğunlaşan sisin etkisini yitirmesinin ardından çift yönlü transit gemi geçişlerine açıldı.