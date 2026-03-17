İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı: Vapur seferleri de iptal edildi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Boğaz'daki gemi trafiğinin saat 04.53’ten itibaren çift yönlü kapandığı belirtildi.

Kentin kuzey kesimlerinde sisin etkili olduğu görüldü.

VAPUR SEFERLERİ İÇİN İPTAL KARARI!

Öte yandan Şehir Hatları'nın yaptığı duyuruya göre; Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Sarıyer-Beykoz, Anadolu Kavağı-Üsküdar, saat 07.20 Rumeli Kavağı-Eminönü ve saat 07.05 Sarıyer-Eminönü hatlarında ikinci bir duyuruya kadar sefer yapılmayacak.