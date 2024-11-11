İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan tanker kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan tanker kurtarılarak Küçükçekmece'ye demirletildi.

İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan tanker kurtarıldı
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AA
Yayınlanma: 11.11.2024 - 10:37

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan tankere ilişkin açıklamada bulunuldu. Açıklamada, "İstanbul'dan Rusya'ya seyir halindeyken Ahırkapı önlerinde makine arızası yapan SATURN-1 isimli 141 metre boyundaki boş tanker, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptanımız refakatinde ve KURTARMA-11 römorkörümüzün yedeğinde Küçükçekmece'ye demirletildi." denildi.


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