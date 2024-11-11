İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan tanker kurtarıldı
İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan tanker kurtarılarak Küçükçekmece'ye demirletildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan tankere ilişkin açıklamada bulunuldu. Açıklamada, "İstanbul'dan Rusya'ya seyir halindeyken Ahırkapı önlerinde makine arızası yapan SATURN-1 isimli 141 metre boyundaki boş tanker, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptanımız refakatinde ve KURTARMA-11 römorkörümüzün yedeğinde Küçükçekmece'ye demirletildi." denildi.
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