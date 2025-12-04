İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında suç duyurusu

YARSAV (Yargıçlar ve Savcılar Sendikası) eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) suç duyurusunda bulundu.

Eminağaoğlu, dilekçesinde Gürlek’in 24 Kasım 2025’te iktidara yakın kimliği ile bilinen Yeni Şafak gazetesine verdiği röportajla İBB soruşturmasının gizliliğini ihlal ettiğini savundu. Gürlek’in bu şekilde “görevi kötüye kullandığını” öne süren Eminağaoğlu, meslekten çıkarma cezası verilmesini talep etti.

“GİZLİLİK İHLAL EDİLDİ”

Eminağaoğlu dilekçesinde şu ifadeleri kullandı: “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11.11.2025 tarihinde düzenlenen ve kamuoyuna İstanbul Büyükşehir Belediyesi iddianamesi olarak nitelenen iddianame hakkında, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2025/318 Esas sayılı dosyada 25.11.2025 tarihinde kabul kararı verilmiştir. Böylece bu dosyada 25.11.2025 tarihinde, soruşturma aşamasından kovuşturma aşamasına geçilmekle, gizlilik aşaması ve kısıtlama kararları son bulmuştur. Ancak 11.11.2025 tarihli iddianamede de belirtildiği üzere, henüz (İSKİ A.Ş., İGDAŞ A.Ş. vb. konularındaki) soruşturmalar devam etmektedir. Bu konudaki gizlilik ve kısıtlama kararları varlığını sürdürmektedir. Henüz iddianamenin kabul kararı verilmeden, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı tarafından, soruşturma içeriği hakkında 24.11.2025 tarihinde Yeni Şafak Gazetesi’ne açıklamalarda bulunulmuş, bu açıklamalar 25.11.2025 tarihinde anılan gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu soruşturmalar karşısında, somut kişi ve olaylara yönelik değer yargısı da içeren beyanlar 5237 sayılı Yasa’daki gizliliği ihlal suçunu oluşturmaktadır.”

“MESLEKTEN ÇIKARMA” TALEBİ

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, idari konularda veya mesleki çalışmalar ve toplantılarda, yasal koşulları yerine getirerek basına açıklama yapabilir” denilen dilekçede “Bunun dışında hele de yürütmekte olduğu soruşturmalar konusunda basına açıklamalarda bulunamaz. Bu durum görev kurallarını, ifade özgürlüğünü aşar niteliktedir. Bu nedenle 5237 sayılı Yasa’nın 257. maddesindeki görevde yetkiyi kötüye kullanma suçu oluşmuştur. Tüm bu kurallara aykırılık, disiplin yönünden 2802 sayılı Yasa’nın 69. maddesi uyarınca meslekten çıkarma disiplin cezasını oluşturmaktadır” ifadeleri kullanıldı.