İstanbul'da 150 bin liralık tütün ürünü hırsızlığı!

Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar Caddesi'nde saat 05.00 sıralarında, Esenyurt'ta park halindeki bir aracın plakalarını çalan kimliği belirsiz 4 kişi, bu plakaları kendi kullandıkları hafif ticari araca takarak Avcılar'daki tütün ürünleri satılan iş yerinin önüne geldi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Kapıyı zorlayarak içeri giren şüpheliler iş yerinden yaklaşık 150 bin lira tutarındaki ürünleri ve kamera kayıt sistemlerini çaldı. Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kimliği belirsiz 4 şüphelinin iş yerinde gerçekleştirdiği hırsızlık çevredeki başka bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, 4 şüphelinin hırsızlığın ardından çaldıkları eşyaları araca yükleyip kaçtıkları anlar yer aldı.