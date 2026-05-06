İstanbul'da 28 milyon liralık sahte altın ele geçirildi: Gözaltılar var

6.05.2026 09:09:00
DHA
Zeytinburnu'nda altın sahteciliği suçuna yönelik düzenlenen operasyonda 28 milyon 500 bin lira değerinde sahte altın ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, ekonomik güvenliğini tehdit eden 'paraya eşit sayılan değerlerde (altın) sahtecilik' suçuna yönelik gerçekleştirilen operasyonda, Zeytinburnu'nda tespit edilen adrese dün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 28 milyon 500 bin lira olan, satışa hazır şekilde paketlenmiş, 1, 5 ve 10 gram olmak üzere toplam 4 bin 252 gram ağırlığında 1530 adet sahte altın ele geçirildi.

Ayrıca sahte altın üretiminde kullanılan 280 adet plastik kalıp, 13 adet metal kalıp, 1010 adet sahte gram altın ambalajı, 1 adet presleme makinası, 1 adet kağıt ve plise delme makinası ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kırşehir'de 'sahte altın' operasyonu: 2 tutuklama Kırşehir'de düşük ayarlı altınları bozdurarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen 2 şüpheli, polis tarafından yakalanıp, tutuklandı.
3 milyon 850 bin liralık çek ele geçirildi... 'Sahte altın' operasyonu: Örgüt lideri Yüksel Atabay dahil 2 kişi tutuklandı Sahte altın üretip kuyumcu ve döviz bürolarını dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, aramalarda 3 milyon 850 bin lira değerinde çek ele geçirildi. Şüphelilerden örgüt lideri olduğu değerlendirilen Yüksel Atabay ile birlikte 2 kişi tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.
İstanbul'da dernek üzerinden milyonluk vurgun: Çok sayıda gözaltı var İstanbul'da bir dernek üzerinden toplanan bağışların bir kısmının amacı dışında kullanıldığı tespit edildi. Derneğe yapılan operasyonda 72 milyon liranın usulsüz şekilde dağıtıldığı belirlenirken 21 şüpheli gözaltına alındı.