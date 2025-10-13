İstanbul'da bir dilencinin üstünden servet çıktı!

Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polisle iş birliği içerisinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında dilencilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Son olarak; Esenyurt Devlet Hastanesi önünde yurttaşlardan para toplarken tespit edilen yaşlı bir kadın, şüpheli hareketleri üzerine zabıta ekipleri tarafından takibe alındı.

Yapılan takip sonrası polis desteğiyle gözaltına alınan kadın, karakola götürülerek üst aramasına tabi tutuldu. Arama sonucunda, kadının üzerinden tam 67 adet çeyrek altın ve yüklü miktarda nakit para çıktı. Dilencilik faaliyetinde bulunan kadının üzerinden çıkan nakit para ve altınlar tutanak altına alınarak, idari para cezası uygulandı.

"DENETİMLER ARTARAK DEVAM EDECEK"

Esenyurt Belediyesi Başkanvekili Can Aksoy, dilencilik faaliyetlerinin sadece yasalara aykırı olmakla kalmadığını, aynı zamanda bazı kişiler tarafından organize şekilde yürütülerek büyük miktarlarda haksız kazanç elde edildiğini belirtti.

Aksoy, yurttaşların dini ve insani duygularını suistimal eden kişilere karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, ilçede benzer olayların önüne geçilmesi amacıyla denetimlerin artarak devam edeceğini duyurdu.