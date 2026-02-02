Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da bir sitenin otoparkında elektikli araçta yangın çıktı: Binalar tahliye edildi, araçlar zarar gördü!

2.02.2026 07:38:00
DHA
İstanbul Zeytinburnu'nda bir sitenin otoparkındaki elektrikli otomobilde çıkan yangın, 4 araca daha sıçradı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, 5 araçta hasar oluştu.

Zeytinburnu'nda Merkezefendi Mahallesi'ndeki bir sitenin kapalı otoparkının -2'inci katındaki elektrikli otomobilde saat 23.00 sıralarında yangın çıktı.

Hızla büyüyen alevler, park halindeki 4 araca daha sıçradı. Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Polis ekipleri site içerisindeki 3 binada oturanları tedbir amaçlı tahliye etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

5 ARAÇTA HASAR OLUŞTU

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, 5 araçta hasar oluştu. Binalardaki dumanın tahliye edilmesinin ardından site sakinleri evlerine döndü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. 

