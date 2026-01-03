İstanbul'da çaldıkları motosikletle polisten kaçan şüpheliler otomobile çarptı: 1 ağır, 2 yaralı

Üniversite Mahallesi’ndeki Firuzköy Bulvarı’nda 30 Aralık'ta saat 20.30 sıralarında iddiaya göre, Avcılar Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis ekipleri, plakasız bir motosikleti görünce takibe başladı.

YOLA SAVRULDULAR

Polisten kaçarken, kavşakta kırmızı ışıkta durmayan ve bir otomobile çarpan iki kişi yola savruldu.

Motosikleti kullanan Caner Karayel ağır yaralanırken, arkasında oturan kişi de da çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırdı. Yapılan incelemede motosikletin Esenyurt'tan çalındığı belirlendi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.