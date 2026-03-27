İstanbul’da dehşet anları: Metrobüsün altında kalan yaşlı kadın ağır yaralandı

İstanbul’da, Şirinevler metrobüs durağında, saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, Zincirlikuyu istikametine giden metrobüs, yolcu almak için durakta durdu. Bu sırada metrobüse binmeye çalışan 64 yaşındaki S.K.K., ayağının kayması nedeniyle yola düştü.

METROBÜSÜN ALTINDA KALARAK AĞIR YARALANDI!

Bu sırada hareket etmeye başlayan metrobüs, kadının bacaklarının üzerinden geçti. Diğer yolcuların uyarıları üzerine metrobüs durdurulurken çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI!

Ağır yaralanan S.K.K, olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Meydana gelen kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde kısa süreli yoğunluk yaşanırken aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından seferler normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.