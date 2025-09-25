İstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu: 808 kilo madde, 1,5 milyon hap ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 15 - 22 Eylül arasında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçuyla ilgili şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Güngören, Şişli, Sarıyer, Beylikdüzü ve Bayrampaşa'da düzenlenen operasonlarda 696 kilogram sıvı metamfetamin, 67 kilo 700 gram metamfetamin, 44,5 kilo skunk, 1 milyon 572 bin adet uyuşturucu hapla, 595 kilo 550 gram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda 16 şüpheli yakalanırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheli tutuklandı. 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

'ZEHİR TACİRLERİNE GEÇİT VERMEYECEĞİZ'

Dört ilçedeki uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilenler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi bahçesinde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ele geçirilenleri inceleyip, operasyonla ilgili bilgi aldı. Yıldız ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Selami Yıldız "Sayın Bakanımızın da açıklamalarında ifade ettiği gibi, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce son 10 gün içerisinde İstanbul'un 5 ilçesinde yapılan operasyonlar sonucunda 16 şahıs gözaltına alınmış 13 şahıs tutuklanmıştır. Operasyonlar kapsamında 808 kilogram uyuşturucu madde,1 milyon 500 bin adet uyuşturucu sentetik hap ve 600 kilogram katkı maddesi ele geçirilmiştir. İstanbul'un sokaklarında zehir tacirlerine geçit vermeyeceğiz. Neslimizi ve geleceğimizi korumadaki en büyük gücümüz, İstanbul halkının bize olan desteğidir" diye konuştu.