İstanbul’da gece faciası: Isınmak için girdiği otomobilde can verdi!

Olay, saat 03.00 sıralarında Seyrantepe Mahallesi Çavdar Sokak'ta meydana geldi.

Sokakta yaşadığı öğrenilen bir kişi, soğuk havadan korunmak amacıyla tamirhane önünde tamir edilmesi için bırakılan otomobilin kırık camından içeri girdi. Daha sonra araç içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndüren itfaiye ekipleri, otomobilin içerisinde bir kişinin cansız bedeniyle karşılaşınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

KARBONMONOKSİT GAZI ZEHİRLENMESİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, evsiz kişinin karbonmonoksit gazından zehirlenerek bayıldığı ve çıkan yangın sonucu otomobilin içinde hayatını kaybettiği değerlendirildi.

Yanan otomobilin sahibi ile tamirhanede çalışan tamirci ifadeleri alınmak üzere olay yerine çağrıldı.

İlk bilgilere göre, otomobilin yaklaşık bir aydır tamirhane önünde beklediği ve camının kırık olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından, kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.