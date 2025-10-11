Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da günlük kiralanan villada cinayet: Cansız bedeni bulundu!

İstanbul'da günlük kiralanan villada cinayet: Cansız bedeni bulundu!

11.10.2025 15:22:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
İstanbul'da günlük kiralanan villada cinayet: Cansız bedeni bulundu!

Eyüpsultan ilçesinde, 5 gün önce günlük olarak kiralanan villada erkek cesedi bulundu. Evin 6 Ekim'de kiralandığı, 7 Ekim'de maktulle birlikte eve giren bir kişinin akşam saatlerinde elinde 2 çantayla çıktığı tespit edildi.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan ve günlük ev kiralamayla ilgili uygulama üzerinden kiraya verilen villaya temizliğe giden kadın görevli, salonda kanlar içinde hareketsiz yatan bir erkek gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, villa çevresinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık personeli söz konusu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Villadaki çalışmaların ardından ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Üzerinden kimlik çıkmayan erkeğin yabancı uyruklu olabileceği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.

EVDEN ELİNDE İKİ ÇANTAYLA ÇIKMIŞ!

Öte yandan, polis ekiplerince yapılan çalışmada, evin 6 Ekim'de kiralandığı, 7 Ekim'de maktulle birlikte eve giren bir kişinin akşam saatlerinde elinde 2 çantayla çıktığı tespit edildi.

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu kişinin tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İlgili Konular: #İstanbul #eyüpsultan #ceset #günlük

İlgili Haberler

Antalya’da çöp kamyonunda korkunç cinayet: Mesai arkadaşını boğazından bıçakladı!
Antalya’da çöp kamyonunda korkunç cinayet: Mesai arkadaşını boğazından bıçakladı! Antalya'da temizlik işleri çalışanı, çöp kamyonunu kullanan arkadaşını boğazına bıçak saplayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan temizlik işçisinin yakalanması için jandarma çalışma başlattı.
Çanakkale'de kadın cinayeti: Eşini çalıştığı iş yerinde katletti
Çanakkale'de kadın cinayeti: Eşini çalıştığı iş yerinde katletti Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Ferdi A., eşi Şerife A.'yı çalıştığı dönerci dükkanında av tüfeğiyle öldürdü.
Adana'da sokak ortasında cinayet: Eski sevgilisinin yeni sevgilisi tarafından öldürüldü!
Adana'da sokak ortasında cinayet: Eski sevgilisinin yeni sevgilisi tarafından öldürüldü! Adana'da cadde ortasında çıkan bıçaklı kavgada yaşamını yitiren kişinin, eski sevgilisinin, yeni sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Tutuklanan şüphelinin, ifadesinde "Ona zarar vermek istemedim, kendimi korumak için kolundan yaraladım" dediği öne sürüldü.