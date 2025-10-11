Çanakkale'de kadın cinayeti: Eşini çalıştığı iş yerinde katletti

Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.10.2025 14:02:00
DHA
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Ferdi A., eşi Şerife A.'yı çalıştığı dönerci dükkanında av tüfeğiyle öldürdü.

Ezine'de Ferdi A., sabah saatlerinde eşi Şerife A.'nın çalıştığı Camikebir Mahallesi'ndeki dönerci dükkanına geldi. Ferdi A., henüz belirlenemeyen bir nedenle Şerife A.'ya av tüfeğiyle ateş açıp, kaçtı.

Şerife A., kanlar içerisinde yerde kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Şerife A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şerife A., kurtarılamadı. Ferdi A., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Soruşturma sürüyor.

