İstanbul'da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var!

Olay, 09.00 sıralarında Beykoz ilçesi Yalıköy Mahallesi Çayır Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, özel halk otobüsü, başka bir otobüs ile kafa kafaya çarpıştı.

6 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Özel halk otobüsünün şoförü ile diğer otobüste bulunan 6 yolcu kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, yaralıların ilk müdahaleleri olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatılırken, kısa süreli araç yoğunluğu oluştu.

Polis ekipleri tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.