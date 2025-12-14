Aralık ayının iyice ilerlemesiyle birlikte soğuk hava dalgası İstanbul’da etkisini göstermeye başladı. Peki, İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağışı ne zaman başlayacak?

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI, NE ZAMAN YAĞACAK?

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci:

"Aralık ayı yağışları mevsim normallerinde olacak. Sıcaklıklar aralık ayının son haftasında kış değerlerine inecek. Kar yağışı için en muhtemel dönem, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörülüyor. Mart ayının ise görece ılıman ve yağışlı geçmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.