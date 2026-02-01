İstanbul'da kar yağışı kapıda: İşte kar beklenen o ilçeler!

Türkiye’yi etkisi altına alan dondurucu soğuklar kapıya dayandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbulluları önümüzdeki 48 saat için uyardı. Son bir haftadır mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, kuzeyli rüzgarların etkisiyle hızla düşecek.

POYRAZ VE KUVVETLİ SAĞANAK GELİYOR

AKOM’un sosyal medya hesaplarından paylaşılan verilere göre, bugün öğle saatlerinde başlayacak yağışlar, akşam saatlerinden itibaren poyraz fırtınasıyla birleşerek etkisini artıracak. Özellikle saat 22.00 sularında yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor. Metrekareye düşecek yağış miktarının ise 10 ile 20 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor.

KAR YAĞIŞI İÇİN PAZARTESİ İŞARET EDİLDİ

İstanbulluların merakla beklediği kar yağışı için AKOM tarih verdi. Haftalık hava tahmin tablosuna göre; Pazartesi günü sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesiyle birlikte karla karışık yağmur etkili olacak. Kentte beklenen en düşük sıcaklık 2 derece, en yüksek sıcaklık ise 7 derece civarında seyredecek.





İŞTE KAR BEKLENEN İLÇELER

AKOM’un analizine göre yağışların kentin batı ve yüksek kesimlerinde kara dönüşmesi bekleniyor. Kar ve karla karışık yağmurun etkili olacağı öncelikli ilçeler şunlar:

Silivri

Çatalca

Arnavutköy

Büyükçekmece

Başakşehir

Yetkililer, fırtına ve kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.