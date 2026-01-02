İstanbul'da karla mücadele için 7 bin 837 ton tuz kullanıldı... Güneş yüzünü gösterdi: Kuvvetli lodos bekleniyor!

İstanbul Valiliği dün akşam Sarıyer, Beykoz, Şile, Kağıthane ve Beşiktaş ilçelerinde bütün eğitim kurumlarında ve kurslarda 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 2cuma günü kaymakamlıklar kararıyla ara verildiğini açıklamıştı.

Güneş sabah saatlerinde yüzünü gösterdi. Bazı semtlerde 5-10 santimetreye ulaşan kar erimeye başladı. İBB, yollar, meydanlar, alt ve üst geçitler, metro girişleri, hastane acilleri ve duraklarda yoğun tuzlama çalışması yaptı. Toplam 7.837 ton tuz ve 131 ton solüsyon kullanıldı.

HAVA SICAKLIĞININ LODOSLA BİRLİKTE 15 DERECELERE YÜKSELMESİ BEKLENİYOR

AKOM’un son hava tahmin raporuna göre; İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde yaklaşık bir hafta süreyle etkili olan soğuk ve kar yağışlı havanın bugün itibari ile bölgeyi terk etmesi bekleniyor.

0 dereceler civarı ve altına gerileyen sıcaklıkların güneyli yönlerden (Lodos) fırtına, yer yer kuvvetli fırtına (60-85km/s) şeklinde esmesi beklenen rüzgârların taşıyacağı sıcak hava ile birlikte hızla artarak hafta sonu 15°C'lere kadar yükseleceği öngörülüyor.

KAR KALINLIĞI BAZI SEMTLERDE YER YER 5-10 SANTİMETREYİ BULDU

Konuya ilişkin İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da etkili olan soğuk hava ve yağışlar nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gece saatlerinden itibaren kent genelinde sahada görev yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı’nın (AKOM), son tahminlerine göre ise; yer yer kuvvetli fırtına (60-85km/s) şeklinde esmesi beklenen rüzgârların taşıyacağı sıcak hava ile birlikte hızla artarak hafta sonu 15°C'lere kadar yükseleceği belirtiliyor.

1 Ocak Perşembe gününün ilk saatlerinden (00.00) itibaren Karadeniz üzerinden gelerek Arnavutköy, Eyüpsultan ve Sarıyer ilçelerinde başlayan kar yağışı; ilerleyen saatlerde Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası geneline yayılarak aralıklarla kuvvetli şekilde etkisini gösterdi. Sabah saatlerine doğru (04.00) mola veren kar yağışı, öğle saatlerinde (12.00) kuzey ilçelerinden tekrar başlayarak Boğaz çevresinde kuvvetli ve yer yer yoğun şekilde yaklaşık 3 saat boyunca etkili oldu.

Ardından Anadolu Yakası genelinde devam eden kar yağışı akşam saat 19.00 civarında etkisini kaybetti. Kar yağışı en fazla Sarıyer, Şişli, Eyüpsultan, Kağıthane, Beşiktaş, Beykoz ve Şile ilçelerinde etkili olurken, yer yer 5-10 cm aralığında kar kalınlıkları gözlenmiş olup, sıklıkla buzlanma ve don olayları yaşandı.

3 BİN 834 PERSONEL, BİN 355 ARAÇ GÖREVLENDİRİLDİ

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İBB Afet İşleri, Yol Bakım, İSKİ, İETT, Metro İstanbul, İtfaiye, Zabıta ve ilgili tüm birimler AKOM koordinasyonunda teyakkuza geçti. 31 Aralık akşamı başlatılan alarm durumu 2 Ocak sabahı itibarıyla sona erdi. Çalışmalar kapsamında 3 bin 834 personel ve bin 355 araç ile sahada müdahale gerçekleştirildi.

7 BİN 800 TON TUZ KULLANILDI

Yollar, meydanlar, alt ve üst geçitler, metro girişleri, hastane acilleri ve duraklarda yoğun tuzlama çalışmaları yapıldı. Bu süreçte toplam 7 bin 837 ton tuz ve 131 ton solüsyon kullanıldı. Özellikle Sarıyer, Beykoz ve Eyüpsultan’da ekiplerin hızlı müdahalesiyle sorunlar giderildi.

Karla mücadele kapsamında 153 Çözüm Merkezi’ne toplam 770 ihbar ulaştı. En fazla ihbar Sarıyer, Beykoz ve Şile ilçelerinden geldi. İBB ekipleri şikayetleri gidermek için çaba gösterdi.

EVSİZLERE KIŞ DESTEĞİ

Soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte evsiz vatandaşlara yönelik kış hizmetleri kapsamında 615 kişi, sağlık kontrollerinin ardından İBB tesisleri ve anlaşmalı otellerde misafir edildi.