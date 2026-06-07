İstanbul'da 'koku' ihbarı gerçeği ortaya çıkardı: Evde uyuşturucu serası kurmuşlar!

Olay, 18 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00 sıralarında Seyrantepe Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir binadan yoğun uyuşturucu kokusu geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler adres çevresinde izleme ve gözetleme yaptı. Saat 16.30’ya kadar süren çalışmalarda eve giren ya da evden çıkan herhangi bir kişi tespit edilemedi.

SERA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Bunun üzerine Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri eve operasyon düzenledi. Eve giren ekipler, yaklaşık 60 metrekare büyüklüğündeki bir odanın tamamen izole edilerek uyuşturucu üretim alanına dönüştürüldüğünü belirledi. Odada yapılan aramalarda 81 kök Hint keneviriyle 42 kilo 300 gram kurutulmaya bırakılmış marihuana ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 30 MİLYON LİRA

Ele geçirilen uyuşturucuların piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon lira olduğu değerlendirildi. Evde yapılan incelemelerde 25 iklimlendirme ışığı, 4 havalandırma cihazı, 15 pervane, 4 kurutma filesi, 1 vakum makinesiyle, çeşitli bitki besinleri ve uyuşturucu üretiminde kullanılan ekipmanlar bulundu.

Ele geçirilen uyuşturucu ve ekipmanlar inceleme yapılmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.