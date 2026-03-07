İstanbul'da özel hastanede sağlık skandalı... Anjiyo sırasında ölüm: 2 doktora 6 yıla kadar hapis talebi!

Bakırköy’deki özel bir hastanede 16 Kasım 2016 tarihinde Ozan Kuleli, anjiyo olmak için bir hastaneye gitti.

Burada işlem sırasında alerjik reaksiyon gösterdi ve işlem tamamlanamadı. İddiaya göre ertesi gün Fatma Kuleli, eşini hastaneden çıkarmak ve başka bir hastaneye götürmek istediğini söyledi.

Ancak doktorlar tarafından kendisine eşinin durumu ile ilgili bilgi verilmediğini ve kendisinin onayı olmadan Ozan Kuleli’yi ikinci kez anjiyo işlemine aldıklarını belirtti.

Kuleli ikinci kez girdiği anjiyodan sağ çıkamadı ve işlem sırasında hayatını kaybetti.

9 YIL SONRA DOKTORLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Fatma Kuleli'nin 2025 yılında yaptığı şikayet üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianamede, Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu’nun bilirkişi raporuna da yer verildi.

Raporda, söz konusu durumun doktorların her türlü dikkat ve özenine rağmen ortaya çıkabilecek bir komplikasyon olarak değerlendirildiği ifade edildi.

İşlem sırasında kardiyojenik şok gelişen hastaya uygulanan tedavinin rehbere uygun, kapsamlı ve yeterli olduğu belirtildi.

Öte yandan Adli Tıp Kurumu’ndan alınan raporda ise işlem sırasında hastaya verilen kontrast maddeye karşı alerjik reaksiyon gelişmesine rağmen, alerji testi yapılmadan hastanın ikinci kez anjiyo işlemine alınmasının ve kısa süre içinde aynı maddeye yeniden maruz bırakılmasının tıp kurallarına uygun olmadığı ifade edildi.

6 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Sanıklar Doç. Dr. Umut K. ve Dr. Erkan Adnan K. üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini ve kusurlu olmadıklarını belirtti.

İddianamede, 2 doktor hakkında da ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis talep edildi.