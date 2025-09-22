İstanbul'da 'pazartesi' çilesi: Trafik yoğunluğu yüzde 71'e çıktı!

İstanbul, haftanın ilk iş günü sabahında trafiğin kabusa döndüğü bir güne uyandı. Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 karayolu ile TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında artan araç trafiği, sürücüleri zor durumda bıraktı. Kent genelinde hareketlilik, erken saatlerden itibaren zirveye ulaştı.

AVRUPA YAKASI

Avrupa Yakası'nda D-100'ün Ankara yönünde Beylikdüzü, Avcılar, Yenibosna, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy kesimlerinde araçlar kuyruk oluşturdu. TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde ise Esenyurt ve Gaziosmanpaşa'dan itibaren yoğunluk başladı, ancak Edirne yönünde trafik akıcı kaldı.

Halkalı-Bahçeşehir hattında meydana gelen bir kaza ise trafiği tamamen durdurdu; kazaya karışan araçlar çekilirken, bölgedeki sıkışıklık devam ediyor. Avcılar-Haramidere, Basın Ekspres ve Mahmutbey bağlantı yollarında da ilerlemek adeta imkansız hale geldi.

ANADOLU YAKASI

Anadolu Yakası'ndan Avrupa'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Uzunçayır'a, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Kozyatağı'na dek uzanan araç kuyrukları oluştu.

D-100'ün Ankara yönünde Göztepe, Bostancı, Maltepe, Kartal ve Pendik civarında yer yer tıkanıklık yaşandı. Edirne istikametinde ise Pendik'ten başlayıp Maltepe, Bostancı, Kozyatağı, Göztepe, Uzunçayır ve Avrasya Tüneli'ne kadar süren yoğun trafik sürüyor. TEM'de Sultanbeyli'den Çamlıca gişelerine ve Altunizade'ye uzanan hatlarda da benzer sorunlar gözlendi.

TOPLU TAŞIMA DOLUP TAŞTI

Toplu taşıma kullanıcıları da nasibini aldı. Sabah erken saatlerde metro, metrobüs ve otobüs duraklarında aktarma noktaları adeta dolup taştı. İşe ve okula gidenler, kalabalık hatlar nedeniyle ekstra zaman kaybetti.

İBB Cep Trafik Haritası'na göre, sabah erken saatlerde genel trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı. Avrupa Yakası'nda bu oran yüzde 65, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 80'i buldu. Yetkililer, sürücüleri alternatif rotalara ve toplu taşımaya yönlendirme çağrısı yaparken, gün içinde yoğunluğun devam etmesi bekleniyor.