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İstanbul'da sır olay: Başından vurulmuş halde ölü bulundu

İstanbul'da sır olay: Başından vurulmuş halde ölü bulundu

12.07.2025 12:38:00
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AA
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İstanbul'da sır olay: Başından vurulmuş halde ölü bulundu

İstanbul'da bir ofiste başından silahla vurulmuş halde ölü bulunan Muhammed Faysal Kutsal'ın arkadaşına bıraktığı notta, kendisine bir şey olması halinde sorumlu tuttuğu S.A. gözaltına alındı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün Katip Kasım Mahallesi Langa Hisarı Caddesi'ndeki bir ofiste 47 yaşındaki Muhammed Faysal Kutsal'ın başından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasının ardından çalışma yaptı.

Ofiste bulunan S.A, Kutsal ile otururken kendisine borçlarından bahsettiğini ve bir anda çantasından çıkardığı silahla intihar ettiğini öne sürdü.

NOT BIRAKMIŞ

Olay intihar olarak değerlendirilirken polis merkezine giden M.G. adlı bir kişi, dün öğlen saatlerinde bir börekçide buluştukları arkadaşı Kutsal'ın bir not bıraktığını, kendisine ulaşamadığında notu ailesiyle paylaşmasını söylediğini anlattı.

M.G, Kutsal'ın kendisine bıraktığı, "S.A. tarafından dolandırıldığını, bu kişinin kaçak otel işlettiğini, sahte döviz işi ve kara para akladığını, kendisine herhangi bir şey olursa sorumlusunun S.A. olduğunu" belirten notu, arkadaşının öldüğünü öğrenmesi üzerine polis merkezine getirdiğini söyledi.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, bu gelişme üzerine S.A'yı gözaltına aldı.

Şüpheli hakkında "kasten öldürme" suçundan yasal işlem başlatıldı.

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