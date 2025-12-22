İstanbul'da trafik durma noktasına geldi: Yoğunluk yüzde 81'e ulaştı!

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu.

Bahçelievler D-100 Karayolu'nda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yağmurun zaman zaman yoğunluğunu artırmasıyla haftanın ilk iş gününde İstanbul'daki trafik yoğunluğu yüzde 81'e kadar çıktı.

Anadolu Yakası'nda ise Kadıköy Kozyatağı mevkiinde trafik durma noktasına geldi. Zaman zaman yağışın da etkisini artırmasıyla Anadolu Avrupa ile Avrupa Anadolu geçişinde köprülerde trafik yoğunluğu meydana geldi.

Saat 09.00 itibariyle ise trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak kayıtlara geçti.