İstanbul'da vinç parçası yüklü TIR köprüye sıkıştı

İstanbul'da Bakırköt D-100 Karayolu'nda vinç parçası yüklü TIR köprüye sıkıştı. Vinç parçaları yoldan geçen bir otomobilin üzerine devrildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Alınan bilgiye göre Bakırköy D-100 Karayolu Edirne istikametinde seyir halinde olan 09 DT 959 plakalı TIR'ın üzerinde bulunan vinç parçaları köprüye sıkıştı. Çarpışmanın şiddetiyle dorse üzerindeki parçalardan bazıları 34 ZS 1026 plakalı otomoblin üzerine düştü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralanan kimsenin olmadığı tespit edildi. Polis ekipleri ise trafik akışını tek şeride düşürdü. Kaza sebebiyle D-100 Otoyolu Edirne istikametinde araç yoğunluğu oluştu. Vinç parçalarının sıkıştığı yerden çıkartılmasını ardından trafik akışı normale döndü.