45 yıldır üretim yapıyordu: Ünlü şeker firması iflas etti

Türkiye’de “Mevlana şekeri” adıyla tanınan ürünleri üreten Konya merkezli Giba Gıda, iflas etti.

KONKORDATO TALEBİ KABUL EDİLMEDİ

1980 yılından bu yana faaliyet gösteren şirketin yeniden yaptığı konkordato başvurusu mahkeme tarafından kabul edilmedi.

Daha önce mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulunan Giba Gıda için mahkeme, geçici mühlet süresinin tamamlanmasının ardından başvuruyu reddetti.

Bu kararla birlikte şirket hakkında verilen geçici ve kesin mühlet kararları ile tüm ihtiyati tedbirler kaldırıldı. Ayrıca geçici konkordato komiserinin görevine de son verildi.

İFLAS SÜRECİ BAŞLADI

Gerçek Gündem'in aktardığına göre; mahkeme kararının ardından Konya 1. İcra Müdürlüğü’nün 2025/12 iflas dosyası kapsamında iflas masası oluşturulduğu duyuruldu.

Böylece Giba Gıda’nın iflas süreci resmen başlamış oldu.