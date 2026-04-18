İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul’da yarın yapılacak yarı maraton nedeniyle kentte bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Yarı Maratonu, 19 Nisan Pazar günü 21'inci kez koşulacak ve 'En Hızlı Yarı, En Hızlı Sen' sloganıyla başlayacak.

Maraton nedeniyle İstanbul'da çok sayıda yol trafiğe kapatılacak.

Kapalı yolların tamamı şunlar:

ÇATLADIKAPI: Ferruh Kayha Sokak,

GALATA KÖPRÜSÜ: Galata Köprüsü

KARAKÖY: Kemeraltı Caddesi ve Tersane Caddesi

EMİNÖNÜ/UNKAPANI: Ragıp Gümüşpala Caddesi

CİBALİ/BALAT: Abdülezelpaşa Caddesi

CİBALİ: Atatürk Köprüsü

BALAT/AYVANSARAY: Ayvansaray caddesi

AYVANSARAY: Savaklar Caddesi, Ayvansaray Kavşağı, Ayvansaray Kuyusu Sokağı, Çember Sokak, Çınçınlı Çeşmesi Sokak, Ferruh Kayha Sokak, Balat Kapısı Sokak, Çiçekli Bostan Sokak

BALAT: Mürsel Paşa Caddesi, Akçin Sokak, Yıldırım Caddesi, Dr. Sadık, Ahmet Caddesi, Miralay Nazım Bey Caddesi, Ayakapı Caddesi, Şerefiye Sokak, Seferikoz Sokağı

CİBALİ: Kadir Has Caddesi, Kadir Has Kavşağı, Atatürk Bulvarı Bağlantısı

UNKAPANI: Yavuz Sinan Camii Sokak

KÜÇÜKPAZAR: Yeni Hayat Sokak, Kazancılar Caddesi, Küçükpazar Caddesi

EMİNÖNÜ: Kıble Çeşme Caddesi, Ord. Prof Dr Cemil Birsel Caddesi, Çanakçılar Sokak, Mahkeme Sokak, Asmaaltı Caddesi, Kalçin Sokak,

SİRKECİ: Arpacılar Caddesi, Yalı Köşkü Caddesi, Ankara Caddesi, Sirkeci İstasyon Caddesi,

CANKURTARAN: Ahırkapı Caddesi

AHIRKAPI: Kalyon Otel Restorant

KUMKAPI: Aksaka Sokağı, Avrasya Tüneli “U” Dönüşü, Şair Sermet Sokak, Kumluk Sokak, Çap Ariz Sokak

YENİKAPI: Yenikapı Sapağı, Namık Kemal Caddesi