İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul’da yarın yapılacak yarı maraton nedeniyle kentte bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Yarı Maratonu, 19 Nisan Pazar günü 21'inci kez koşulacak ve 'En Hızlı Yarı, En Hızlı Sen' sloganıyla başlayacak.
Maraton nedeniyle İstanbul'da çok sayıda yol trafiğe kapatılacak.
Kapalı yolların tamamı şunlar:
ÇATLADIKAPI: Ferruh Kayha Sokak,
GALATA KÖPRÜSÜ: Galata Köprüsü
KARAKÖY: Kemeraltı Caddesi ve Tersane Caddesi
EMİNÖNÜ/UNKAPANI: Ragıp Gümüşpala Caddesi
CİBALİ/BALAT: Abdülezelpaşa Caddesi
CİBALİ: Atatürk Köprüsü
BALAT/AYVANSARAY: Ayvansaray caddesi
AYVANSARAY: Savaklar Caddesi, Ayvansaray Kavşağı, Ayvansaray Kuyusu Sokağı, Çember Sokak, Çınçınlı Çeşmesi Sokak, Ferruh Kayha Sokak, Balat Kapısı Sokak, Çiçekli Bostan Sokak
BALAT: Mürsel Paşa Caddesi, Akçin Sokak, Yıldırım Caddesi, Dr. Sadık, Ahmet Caddesi, Miralay Nazım Bey Caddesi, Ayakapı Caddesi, Şerefiye Sokak, Seferikoz Sokağı
CİBALİ: Kadir Has Caddesi, Kadir Has Kavşağı, Atatürk Bulvarı Bağlantısı
UNKAPANI: Yavuz Sinan Camii Sokak
KÜÇÜKPAZAR: Yeni Hayat Sokak, Kazancılar Caddesi, Küçükpazar Caddesi
EMİNÖNÜ: Kıble Çeşme Caddesi, Ord. Prof Dr Cemil Birsel Caddesi, Çanakçılar Sokak, Mahkeme Sokak, Asmaaltı Caddesi, Kalçin Sokak,
SİRKECİ: Arpacılar Caddesi, Yalı Köşkü Caddesi, Ankara Caddesi, Sirkeci İstasyon Caddesi,
CANKURTARAN: Ahırkapı Caddesi
AHIRKAPI: Kalyon Otel Restorant
KUMKAPI: Aksaka Sokağı, Avrasya Tüneli “U” Dönüşü, Şair Sermet Sokak, Kumluk Sokak, Çap Ariz Sokak
YENİKAPI: Yenikapı Sapağı, Namık Kemal Caddesi