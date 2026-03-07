Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul Etiler'de dehşet: Gece kulübü ateşe verildi, saatler sonra sahibi öldürüldü!

İstanbul Etiler'de dehşet: Gece kulübü ateşe verildi, saatler sonra sahibi öldürüldü!

7.03.2026 10:44:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İstanbul Etiler'de dehşet: Gece kulübü ateşe verildi, saatler sonra sahibi öldürüldü!

Etiler'e bir gece kulübü ateşe verildi. Çıkan yangından saatler sonra da gece kulübünün sahibi silahlı saldırıda öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İstanbul Etiler'de bir gece kulübü ateşe verildi, sahibine de silahlı saldırı düzenlendi.

Olay 4 Şubat günü sabah 06.00 sıralarında yaşandı. Müşteriler dağıldıktan sonra bir kişi gece kulübünün önüne geldi. Elindeki yanıcı maddeyi, gece kulübünün girişine döktü, ardından da ateşe verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, gece kulübünün giriş kısmında çıkan yangını söndürdü.

SAHİBİ DE ÖLDÜRÜLDÜ

NTV'nin aktardığına göre, yangında can kaybı ya da yaralanma olmadı ancak yangından saatler sonra gece kulübü sahibi evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Vurulan ismin 53 yaşındaki Yusuf Durmuş olduğu öğrenildi.

Vücuduna dört kurşun isabet eden Durmuş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Peş peşe yaşanan iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cinayeti ise bir çetenin işlediği belirlendi. Gece kulübünde çıkan yangının cinayetle ilgisi olup olmadığı araştırılıyor.

İlgili Konular: #İstanbul #Etiler #Gece kulübü