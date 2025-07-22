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İstanbul Kağıthane'de korkutan yangın: Polis, itfaiye hortumuyla; çevredekiler, damacanayla müdahale etti!

İstanbul Kağıthane'de korkutan yangın: Polis, itfaiye hortumuyla; çevredekiler, damacanayla müdahale etti!

22.07.2025 10:20:00
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DHA
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İstanbul Kağıthane'de korkutan yangın: Polis, itfaiye hortumuyla; çevredekiler, damacanayla müdahale etti!

Kağıthane'de ağaçlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra polisler hortumla, çevredekiler ise damacana ve bahçe hortumuyla yangına müdahale etti. Bir kişi elinden yaralanırken söndürme mücadelesi kameralara saniye saniye yansıdı. Yangının çıkış anları cep telefonu kamerasına yansırken, verdiği hasar söndürülmesinin ardından ortaya çıktı.

Çağlayan'da bulunan ağaçlık alanda yangın, saat 15.45 sıralarında, Kağıthane Kaymakamlık binasının arkasındaki alanda bulunan otlar alev aldı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler ağaçlara sıçradı. Dumanların yükseldiğini görenler itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

POLİS İTFAİYE HORTUMUYLA MÜDAHALE ETTİ

Ancak yangının daha da büyüyerek sıçraması üzerine bölgede yaşayanlar damacanalarla müdahale ederek ekiplere destek verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri de, itfaiyenin yangın söndürme hortumlarını alarak alevlere müdahale etti. Çevredeki binalarda yaşayanlar da evlerinden hortum uzatarak destek verdi.

ÇEVREDEKİLER DAMACANAYLA SU TAŞIDI

Yangını söndürme mücadelesi kameralara saniye saniye yansıdı. Öte yandan söndürme çalışmaları sırasında bir kişi elinden yaralandı. Yaralıya ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapıldı. İtfaiye ekipleri yangının söndürülmesinin ardından ardından soğutma çalışması başlattı.

Yangının verdiği söndürülmesinin ardından ortaya çıktı. Polis yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. 

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