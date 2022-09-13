İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden bugün yapılan açıklamaya göre; haklarında FETÖ/PDY içerisinde mahrem imam, askeri öğrenci, ev abisi olarak faaliyet yürüttüğüne dair beyanlar bulunan ve örgütün gizli haberleşme ağı ankesörlü telefon kullandıklarına dair haklarında ihbar bulunan 15 kişi için yakalama karar çıkartıldı. İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen cuma günü İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul, Adana, İzmir ve Isparta'da düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilerden 2'si etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak, 3'ü ise adli makamlarca serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında aranan 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.