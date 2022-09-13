Ali Mahir Başarır'dan 'FETÖ borsası' açıklaması: İkiz kulelerden biri kimin?

13 Eylül 2022 Salı, 07:41

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır Halk TV'de yayınlanan 'Sözüm Var' programında 'FETÖ borsası'nı açıkladı.

Galatasaray Stadı'nın yanındaki kuleleri kastederek konuşan Ali Mahir Başarır, "Orada bir tane FETÖ'ye yakın bir şirket tarafından yapılmış bir kule var. Herkes de görüyor. Yakın bir zamanda olayları ve isimleri de açıklayacağım. Bu konuda da bir rapor hazırlıyorum, bir çalışma yapıyorum. Ben soruyorum. Nerede?" diyerek 'FETÖ borsası' diye tabir ettiği para hareketlerini anlattı.

'İŞTE FETÖ BORSASI BUDUR'

"FETÖ borsası İstanbul'un göbeğinde iki tane kulenin birisidir" diye vurgulayan Başarır, "Türkiye'de birçok yer var böyle. Mesela 'Boydaklar', mesela 'İpek Grup', mesela el konulan şirketler... Bunların içi boşaltıldı. Bunları çok yüksek paralarla kayyumlar atandı. Ve şu anda bu şirketler satılmadığı gibi içi de boşaltıldığı için devlete bir yük. Arazileri, okulları hepsi aslında şirketleri satılıp hazineye irat kaydedilmesi gerekiyor. Ama böyle olmadı. Parası olan hukuki ilişkiler kurdu, kendini kurtardı. Bunun bedeli kendine hak gören bazı kirli kişilere aktardı. İşte FETÖ borsası budur... FETÖ borsası İstanbul'un göbeğinde iki tane kulenin birisidir. Bunların hepsi araştırılacak" diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANLIĞI AVUKATLARININ BUNU AÇIKLAMASINI İSTİYORUM'

Barış Terkoğlu'nun "Sizin söylediğimiz kuleler, ikiz kuleler, hatta, Zaman gazetesine 17-25 Aralık'tan sonra gidip ortak olan, aynı zamanda Tuskon üyesi, Bank Asya'da parası olan ve hakkında bütün bunları yaptıktan sonra belkide Türkiye Cumhuriyeti'nde hakkında dava açılmayan tek isim olan... Türkiye'nin en önemli zenginlerinden ve son olarak da sanıyorum o kulelerden birisini kaybettiği söylenen kişi..." diyerek özetlemesinin ardından 'Bu olayı kastediyorsunuz değil mi? sorusuna Başarır 'Ben soruyorum. Onlar açıklamaz iseler ben söyleyeceğim' diye yanıt verdi.

Başarır açıklamalarına şöyle devam etti:

"Milyarlarca para bugün bu para. FETÖ borsası işte budur. Ve bununla ilgili çok önemli açıklamalarda da bulunacağız. Ben özellikle de Cumhurbaşkanını avukatlarının açıklamada bulunmasını istiyorum. Ben cumhurbaşkanlığı avukatlarının olaya gayet hakim olduğunu biliyorum. Açıklamalarını istiyorum. Bunu herkes bilmeli. Bu ülkede bizlerin avukatları da bizlere yakın hukuk büroları da Cumhurbaşkanı avukatları da AKP'ye yakın birçok hukuk büroları da bazı şeylerin hesabını vermeli ve açıklamalı... Mal varlıkları dahil olmak üzere.

İŞİN UÇU NEREYE KADAR GİDİYOR?

Cumhurbaşkanları danışmanlarından daha yukarılara doğru gidiyor. Çünkü buranın yaklaşık değeri 3 milyar lira civarında... Çünkü metrekaresi 4 bin -5 bin dolar bir yerden bahsediyorsunuz. İstanbul'un en büyük kulesinden bahsediyorsunuz. Bu olay mutlaka ki araştırılmalı... Bu işi kim yaptı? Neden yargılanmadı? Neden hesap vermedi? Neden Bank Asya'da parası olduğu için açığa alınan, tutuklanan bir öğretmen bir öğretim görevlisi gibi hesap vermedi?'

Ben sorular net soruyorum. Yer belli, şirket belli... Nerede bunlar? Burası kimin şu anda? Çıksın bir kişi açıklasın? Maalesef ki Türkiye bu noktaya gelmiş. Bakın 3 milyardan bahsediyoruz. Her bir dairenin metrekaresi 5 bin dolar olan bir yer. Şu an orası kayıp gözüküyor? Kimdedir?

"VE BİR BEYEFENDİ ŞUNU SÖYLÜYOR, 'BEN VERDİM BEN ALIYORUM' DİYOR"

Nurettin Canikli olayı, mesela Dumankaya'nın el konulan mal varlığı, Tuskon ve bu şirketlerin... aslında hepsi aynı yerde. Bir yer FETÖ'den dolayı suça konu bu malları kendisinde hak görüyor. Ve bir beyefendi şunu söylüyor, 'Ben verdim ben alıyorum. Sana ben verdim, ne istediysen verdim, ben alıyorum' diyor... Ve bunu almayı kendilerinde hak görüyorlar.

28. dönemde ilk kurulacak komisyon ne biliyor musunuz? Soruşturma komisyonu.. FETÖ'den dolayı el konulan şirketler araziler mal varlıkları, nasıl tasfiye edildi? Kime tasfiye edildi? Nasıl içi boşaltıldı? Bunlar ne şekilde satıldı? Devlete ne kaldı? Devletten ne çıktı? Biz neyi gördük? Çok lüks İtalyan marka arabaları falan gördük. Onlar işin makyajı bile değil. Bu para bizim paramız. Türkiye Cumhuriyeti'nin parası"