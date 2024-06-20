İstanbul polisi birçok ilçede 'huzur uygulaması' yaptı
İstanbul'da polis ekipleri, kent genelinde helikopter destekli 'huzur uygulaması' yaptı.
İstanbul'un Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri, Asayiş Şube, Güven Timleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.
Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.
TAKSİM VE İSTİKLAL'DE UYGULAMA
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki uygulama noktalarında ekipler, durdurdukları araçların sürücülerinin belgelerini inceledi, yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini yaptı.
Fatih Millet Caddesi'nde yapılan denetimde de araçlar tek tek arandı, sürücülerin belgeleri kontrol edildi.
Narkotik köpeğinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri destek verdi.
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