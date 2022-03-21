İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmesi üzerinden bir yıl geçti
Kadına yönelik şiddeti önlemeyi amaçlayan İstanbul Sözleşmesi, tam bir yıl önce feshedildi. CHP’li Aylin Nazlıaka, “İktidara geldiğimiz ilk bir hafta içerisinde sözleşmeyi yürürlüğe koyacağız” dedi.
Kadına yönelik şiddeti önlemeyi amaçlayan İstanbul Sözleşmesi, 20 Mart 2021’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla feshedilmişti. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilmesinin birinci yılında “Sözleşmeyi yeniden yürürlüğü koyacakları” mesajını verdi. Kadına yönelik şiddete çözüm için yola çıkan “YaşamHak” projesini anlatan Nazlıaka şu ifadeleri kullandı:
ŞİDDETİN HARITASI
“Bu projeyle kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda son derece samimiyetsiz olan iktidara, ‘bu iş böyle yapılır’ı göstermek istedik. 7/24 faaliyet gösteren bir çalışma merkezi kurduk. ‘444 82 85’ numaralı çağrı merkezimizi arayan tüm şiddet mağdurlarına, istismara uğramış çocuklara ve onların yakınlarına destek veriyoruz. Barolarla yaptığımız protokoller çerçevesinde ücretsiz hukuki destek, psikolojik danışmanlık sunuyoruz. Türkiye’de kadına yönelik şiddetin haritasını çıkarıyoruz. İlk seçimlerde iktidara geldiğimizde, bu verilerle birlikte sorunları yerinde çözeceğiz ve şiddeti tamamen bitireceğiz. Yine genel başkanımızın verdiği bir söz var. İktidara geldiğimiz ilk bir hafta içerisinde İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden yürürlüğe koyacağız.”
"500 BİN ÜYEMİZ VAR"
Sahada yürüttükleri çalışmalara ilişkin de bilgi veren Nazlıaka, “girilmedik ev, sıkılmadık el kalmayacak” diyerek hareket ettiklerini belirtti. Nazlıaka, “Göreve geldiğimizde ‘Örgütlenme’ hedefini kendimize koyduk. 81 ilde 973 ilçede kadın kollarımızı kurduk. 303 ilçede parti tarihimizde ilk kez kadın kollarımızı kurduk. Yakında 100 bine yakın yeni kadın üye yapmış olacağız. Yaklaşık 500 bin kadar kadın üyemiz var” ifadelerini kullandı.
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